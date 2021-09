“Può diventare un grande”: Napoli, nell’umiliazione c’è stata una luce

Le parole di Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, su Antonio Vergara, il giovane centrocampista che contro il Benevento ha stupito tutti.

Napoli-Benevento, amichevole terminata per 5-1 in favore degli ospiti, per gli azzurri è stata chiaramente una delusione in termini di risultato, ma per il tecnico Luciano Spalletti è stata l’opportunità per studiare giocatori che sono meno impiegati oppure che giocano nella Primavera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, i tifosi impazziscono per Vergara e Grava lo promuove

A tal proposito ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ è intervenuto Gianluca Grava, ex bandiera azzurra e attuale responsabile del settore giovanile del club, che ha rilasciato alcune dichiarazioni suoi giovani impiegati allo Stadio Maradona: “È stato ripagato il lavoro di tutti, quando un ragazzo come Vergara parte dai Pulcini ed arriva lì, è da pelle d’oca. È una soddisfazione, anche se è un amichevole gratifica il lavoro del gruppo”.

LEGGI ANCHE >>> La bella notizia con cui inizia Napoli-Juventus per Spalletti

A stupire tra tutti è stato principalmente Antonio Vergara, centrocampista classe 2003, nato e cresciuto all’interno del club e napoletano al 100% (è di Frattaminore). I social sono zeppi di commenti dei tifosi sul talento di questo ragazzo e molti ne reclamano anche l’impiego in prima squadra. Grava a tal proposito dichiara: “Ha le potenzialità per diventare un calciatore importante, servirà la stessa cattiveria messa in campo ieri. Ha la mentalità e la qualità per essere un calciatore professionista. Fa parte della Primavera e ce lo teniamo stretto, ha fisicità e visione di gioco”.