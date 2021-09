Il difensore sta per lasciare il Chelsea e può tornare in Italia

Se non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo con il Chelsea, Antonio Rudiger potrebbe lasciare la Premier League e non si esclude un ritorno in Italia: piace alla Juventus.

Terminata la sessione estiva di calciomercato, per i club restano le spinose questioni interne da risolvere relative a rinnovi e contratti in scadenza. Ad esempio, è quanto si sta verificando con Antonio Rudiger, ex difensore della Roma attualmente al Chelsea. Il 28enne tedesco non ha ancora trovato un accordo per il nuovo contratto coi Blues e per tale ragione non si esclude un ritorno in Serie A.

Rudiger può lasciare il Chelsea: in Italia c’è la Juventus

Secondo le informazioni riferite da ’90min.com’, tra il calciatore e la dirigenza londinese ci sarebbero degli attriti. Il tutto sarebbe da ricondurre all’ultima proposta presentata al difensore, decisamente al di sotto delle sue aspettative. Nel frattempo però Rudiger è un elemento portante per il tecnico Tuchel e su questa certezza fa affidamento il giocatore per fare pressione sul club.

Rudiger non resterà a guardare, per cui, in attesa di capire le intenzioni del Chelsea, si guarda intorno. Diversi sono i club interessati alle sue prestazioni. Si contano già Real Madrid, Bayern Monaco e PSG oltre a Tottenham e Atlético Madrid, che guardano con interesse alle sue prestazioni. In Italia invece c’è la Juventus, che avrebbe anche lei manifestato il suo interesse alla dirigenza del Chelsea. Fondamentali saranno le due prossime sessioni di mercato.