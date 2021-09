“E’ più forte di Van Basten”, l’ex bomber italiano elegge Haaland

L’ex attaccante Christian Vieri usa grossi paragoni per elogiare il centravanti del Borussia Dortmund Erling Haaland.

L’attaccante norvegese del Borussia Dortmund Erling Haaland è destinato ad essere il principale uomo mercato della prossima sessione estiva. Nonostante il trasferimento dal Salisburgo al club giallonero il giocatore continua a segnare una raffica di gol ed è sul taccuino dei principali club europei. Anche l’ex attaccante italiano Christian Vieri lo ha messo ‘sotto i riflettori’.

La media gol dell’attaccante nordico è ‘spaventosa’ con Haaland che ha collezionato 63 gol e 18 assist in 65 partite disputate, una media di quasi un gol a partita per il giocatore gestito da Mino Raiola.

Le parole di Vieri su Haaland

Nel corso della consueta trasmissione su Twitch ‘Bobo Tv’ l’ex campione del calcio italiano Christian Vieri ha commentato le gesta del giocatore militante in Bundesliga parlando dei suoi numeri incredibili e realizzando un clamoroso paragone:

“Negli ultimi 20-30 anni sono stati non ricordo un attaccante cosi forte alla sua età, neanche Van Basten. Quando calcia in porta ha una potenza incredibile e sembra quasi che abbia 3-4 volte la forza fisica degli altri. E’ più bravo di tutti in qualsiasi cosa, è abile a darla di prima e anche quando scatta è davvero incredibile”. Il prossimo anno probabilmente Haaland lascerà Dortmund: il giocatore, nell’estate del 2022, ha una clausola rescissoria di 70 milioni di euro.