Maradona, è arrivata la sorpresa per i tifosi: accade dopo quasi un anno

Quasi un anno dopo dalla sua scomparsa, Diego Armando Maradona riserva una sorpresa a tutti i suoi tifosi: c’è il post sui social

Poco meno di un anno trascorso dalla scomparsa di Diego Armando Maradona e il mondo non ha ancora terminato di omaggiarlo. D’altronde, il dolore e lo stupore che hanno seguito la dipartita del più grande di tutti, sono stati di pari valore al suo status umano e calcistico. E tutt’ora, generazioni di tifosi continuano a ricordare e a onorare la memoria del Pibe de Oro, con ancor più devozione.

Un amore ed una passione che quasi stonano con il contorno medico-legale che ha accompagnato la morte di Diego Armando Maradona. Una scomparsa che ha svelato un quadro grigio e malinconico, di un campione trovatosi dinanzi all’ennesima caduta della propria incredibile vita. E soltanto adesso, parte della famiglia Maradona ha deciso di rompere il silenzio.

👉 Il profilo Facebook di #Maradona torna a pubblicare dopo quasi un anno: “Riattiveremo i tuoi social affinchè resti il tuo ricordo”, la promessa dei figli pic.twitter.com/ndIxpKcprp — serieAnews.com (@serieAnews_com) September 10, 2021

Maradona, il post sui social un anno dopo la sua scomparsa

Con un lungo post sulla pagina ufficiale del Pibe de Oro (su Facebook, ndr), i figli hanno annunciato che terranno in attività i canali social del padre: “Noi, tuoi figli, vogliamo che il tuo fuoco ineguagliabile non si spenga mai, e che il tuo ricordo rimanga per sempre. Per questo terremo attive le tue pagine, affinché tutti quelli che ti vogliono bene e ti ammirano, abbiano sempre un posto dove poterti rendere l’omaggio che meriti”.