Milan, Ibra torna e incide: la Lazio di Sarri crolla a San Siro

Successo del Milan per 2-0 contro la Lazio. Ottima prestazione dei rossoneri che hanno meritato i tre punti.

E’ appena terminata la gara tra Milan e Lazio che ha visto la vittoria dei rossoneri per 2-0 con le reti di Leao ed Ibrahimovic. La squadra di Pioli agguanta il Napoli di Spalletti al primo posto a punteggio pieno. I capitolini hanno sofferto per quasi tutta la durata del match. Brutto passo indietro per gli uomini di Sarri.

I rossoneri iniziano alla grande il match, pressando gli avversari sin dal primo minuto. Il Milan, tra il 24′ e il 25′, è pericoloso con Calabria prima e Leao poi, ma entrambi mandano la sfera a lato. Nonostante le manovre della Lazio, sono sempre i padroni di casa a tenere il pallino del gioco.

Il Milan domina e la chiude nella ripresa con Ibrahimovic

Il Milan passa in vantaggio al 45′ con Leao che è bravo a chiudere uno scambio con Rebic. Nei minuti finali del primo tempo, Chiffi, dopo aver rivisto l’azione al VAR, assegna un calcio di rigore ai rossoneri per un fallo di Immobile su Kessie. E’ lo stesso centrocampista a presentarsi sul dischetto, ma il pallone che colpisce la traversa a Reina battuto. Nel secondo tempo la gara è disputata a ritmi più blandi.

La squadra di Pioli continua a fare la gara e raddoppia con Ibrahimovic al 67‘, entrato sette minuti prima, su un altro assist di Rebic. Lo svedese va vicino di nuovo al gol con tiro a giro che termina a lato. All’82′ Immobile tenta una conclusione: respinge Maignan. Gli ultimi minuti sono gestiti facilmente dal Milan.

La classifica

Napoli 9, Milan 9, Inter 7, Udinese 7, Fiorentina 6, Lazio 6, Roma 6*, Bologna 4*, Sassuolo 4*, Atalanta 4, Torino3, Empoli 3, Genoa 3, Venezia 3, Sampdoria 2, Juventus 1, Cagliari 1, Spezia 1, Verona 0*, Salernitana 0.

*= una partita in meno