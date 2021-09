DIRETTA Salernitana-Atalanta: segui la diretta LIVE

Alle 20.45 spazio all’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Allo stadio Arechi di Salerno scendono in campo Salernitana ed Atalanta.

Dopo il pareggio in Champions League contro il Villarreal, l’Atalanta di Gasperini è chiamata a dare una sterzata netta alla propria stagione. Quattro punti in queste prime tre giornate di campionato, ma è in particolare l’ultima sconfitta contro la Fiorentina a gridare vendetta. I ragazzi di Gasperini dovranno dimostrare di essere andati incontro ad un semplice incidente di percorso, e rimettersi subito in piedi. Dopo il successo all’esordio contro il Torino, infatti, si è vista una squadra spesso poco intensa e pronta a sfruttare le occasioni.

Di contro c’è una Salernitana già fanalino di coda, e che spera di poter sfruttare il calore del pubblico di casa per trovare i primi punti stagione. Certo, la Dea non è l’avversario migliore per sperare di poter portare bottino pieno in cassaforte, ma Castori è anche consapevole di poter puntare sulla fame dei suoi giocatori.

Salernitana-Atalanta, le formazioni ufficiali