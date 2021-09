Messi, aria di ‘rottura’ col PSG? Il gesto fa esplodere la polemica in Francia

Messi ed il Paris Saint-Germain, la luna di miele è già finita? La Pulce fa infuriare tutti con il suo gesto in PSG-Lione

L’inizio non è stato quello che in molti si attendevano. Soprattutto dopo la campagna acquisti da videogame, di cui è stata protagonista il Paris Saint-Germain. Dopo l’1-1 in Champions League, la formazione di Pochettino ha sofferto tantissimo nella gara odierna contro il Lione. Una gara vinta solo al 90′, in rimonta, grazie alla rete dell’ex Inter, Mauro Icardi.

A far discutere, però, non è solo il risultato striminzito e il gioco ancora latitante del Paris Saint-Germain. Al centro della polemica c’è, in modo particolare, Lionel Messi: l’argentino è stato protagonista di un gesto che ha fatto esplodere la polemica in Francia, con i tifosi del PSG che non hanno preso benissimo il comportamento dell’ex Barcellona.

Le vent de Leo Messi à Pochettino, à sa sortie. 👀 #PSGOL pic.twitter.com/DYJjencpZC — Actu Foot (@ActuFoot_) September 19, 2021

Messi e il gesto contro Pochettino: esplode la polemica in Francia

Sostituito al 76′ per far spazio ad Achraf Hakimi, Messi non ha preso bene (per utilizzare un eufemismo) la decisione del proprio allenatore. Una volta direttosi in panchina, la Pulce ha rifiutato di stringere la mano a Mauricio Pochettino, che intanto si era diretto verso l’ex Barcellona per congratularsi della prestazione (tutt’altro che all’altezza della sua carriera).

Un gesto che ha fatto infuriare i tifosi del PSG ed esplodere i social di tutto il mondo. Tra Messi ed il suo nuovo club sembra già terminata l’atmosfera da luna di miele. E, partita dopo partita, il terreno sotto i suoi piedi e sotto quelli di Pochettino sembra venir meno inesorabile.