Inter, Correa e Sanchez: la nuova doppia arma di Inzaghi

Correa e Sanchez potrebbero rappresentare una doppia alternativa offensiva all’attacco dell’Inter. Simone Inzaghi crede fortemente nei due giocatori in vista del futuro. Il nuovo piano offensivo dei nerazzurri

Dopo il successo in rimonta contro la Fiorentina, l’Inter è pronta a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in vista delle prossime gare di campionato, candidandosi apertamente, insieme al Napoli, al ruolo di grande favorita per la vittoria dello scudetto. Un attacco letale formato da Dzeko e Lautaro Martinez, i quali continuano a non far rimpiangere la partenza di Lukaku.

Non solo, occhio anche alle alternative in panchina. Simone Inzaghi punterà con forte decisione anche su Correa e Sanchez. Il primo, attualmente fermo ai box per infortunio, potrebbe ritagliarsi un ruolo d’assoluto protagonista, l’attaccante cileno, invece, convincerà giorno dopo giorno il suo nuovo tecnico ad affidarsi concretamente alla sua voglia di rivalsa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Correa e Sanchez le valide alternative a Dzeko e Lautaro Martinez: sorride Inzaghi

Un nuovo attacco orfano di Lukaku, ma già ben consolidato con la coppia Dzeko-Lautaro. Correa e Sanchez, dal canto loro, garantiranno a Simone Inzaghi una doppia valida alternativa, aspetto da non sottovalutare in vista del proseguimento della stagione.

LEGGI ANCHE >>> “Avete visto che gli ha fatto?”: Locatelli-Brahim Diaz, il video è virale

L’ex Lazio permetterà a Simone Inzaghi di poter contare sia su un’ottima alternativa a Dzeko, al fianco di Lautaro, sia un’alternativa a quest’ultimo con al suo fianco Dzeko. Per quel che riguarda Sanchez, Inzaghi potrebbe puntare su di lui anche nel ruolo di trequartista alle spalle delle due punte, soluzione già sperimentata nelle ultime gare.