“Prendetelo a qualsiasi costo”: nuovo assalto al PSG per Mbappé

Dopo il tira e molla tra Paris Saint-Germain e Real Madrid, ecco un nuovo assalto a Kylian Mbappé: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Alla fine è rimasto a Parigi, ma è stato uno dei grandi tormentoni di questo finale di mercato. Real Madrid sì, Real Madrid no: il futuro di Kylian Mbappé resta tutto da scrivere, soprattutto considerando il contratto del francese con il Paris Saint-Germain, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022.

Il club di Al-Khelaifi starebbe facendo il possibile per rinnovare la stella de Les Blues, ma la volontà su una permanenza o meno a Parigi, da parte dell’ex Monaco, appare ancora indecifrabile. E adesso, tra le pretendenti a Kylian Mbappé si sarebbe iscritta con prepotenza una nuova e agguerrita sfidante: il Manchester City di Pep Guardiola.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Donnarumma deve dare la colpa a se stesso o al suo agente”: che frecciata dai francesi

“Prendetelo a qualsiasi costo”: il City fa sul serio per Mbappé

Secondo quanto riportato dai giornalisti inglesi Ian McGarry e Duncan Castles (grandi esperti di calciomercato), il City è pronto a fare sul serio per Kylian Mbappé. Lo sceicco Mansour avrebbe già dato compito alla propria dirigenza di dare fondo all’arsenale economico del club, seguendo il mantra: “Prendetelo a qualsiasi costo”. Un mantra che dovrà seguire soprattutto il DS Begiristain, il quale avrebbe già ricevuto carta bianca dal City per convincere la stella francese a firmare per i citizens e non per il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

D’altronde, dopo aver fallito la finale di Champions e mancato un colpo importante in attacco (niente Messi, niente Ronaldo e niente Kane), il Manchester City vorrebbe recuperare e consegnare l’ennesimo regalo tra le mani di Pep Guardiola, con un colpo che lancerebbe un segnale chiaro all’Europa del calcio.