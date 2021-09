L’esaltazione dell’anti-calcio: Allegri è il manifesto di un fallimento

Strappa unanimi applausi la vittoria della Juve sul Chelsea: lo specchio di un paese che ama l’anti-calcio e umilia il talento

Tutti a sperticarsi le mani in applausi: la grande vittoria del calcio italiano, Allegri ha incartato Tuchel. E, poi, giù con frasi del tipo: “La grande estate del calcio italiano non finisce, sconfitti i Campioni d’Europa”. Francamente, ieri ho solo provato un grande imbarazzo per Allegri, per la Juve: modulo 6-3-1 per una mezz’ora abbondante, un undici iniziale che prevede solo nazionali di alto livello trattati come calciatori capaci solo di difendersi, un baricentro così basso che la densità della Juve è stata nella sua area di rigore. “Sì, ma ha vinto”. Provo a spiegare perché è una vittoria che puzza irrimediabilmente solo ed unicamente di fallimento.