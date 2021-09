Stadi di nuovo al 100%? La risposta di Gravina che non lascia dubbi

Giornata di Consiglio Federale per il calcio italiano, il presidente Gravina ha risposto sulla capienza degli stadi al 100%

Vertice in FIGC, quest’oggi, per gli Stati Generali del calcio italiano. Tanti i temi trattati dai presidenti di Lega e degli organi competenti presenti al Consiglio Federale del 30 settembre. Tra questi anche il ritorno alla normalità per il nostro movimento, soprattutto per quanto riguarda l’affluenza e la capienza degli stadi.

“Abbiamo sempre invitato tutti alla responsabilità, ma sappiamo che ci sono stati alcuni settori di alcuni stadi che non hanno voluto uniformarsi al 50% della capienza, seguendo la logica del tutti o nessuno”. Così Gabriele Gravina, numero uno della FIGC ha commentato a nella conferenza stampa post assemblea. “Speriamo che, ora, con il 75% della capienza si sentano invogliati ad entrare”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Lukaku flop: Conte sa di chi è la colpa, che frecciata

Gli stadi e la capienza al 100%: arriva la risposta di Gravina

Poi, il presidente della FIGC ha proseguito sul tema, rispondendo così alle domande inerenti alla capienza nuovamente al 100% negli stadi italiani: “Intanto, attendiamo un provvedimento ufficiale per il 75%, che ad oggi ancora non c’è. Dopo, affronteremo quello del 100%. Di certo, non dobbiamo commettere l’errore di farlo diventare la nostra priorità principale. In molti stadi, addirittura, non si arriva al sold out neanche con il 50% della capienza”.

Tuttavia, l’ottimismo di Gravina non cala: “Il CTS non ci ha mai interpellati e sentito prima, e credo che non lo farà nemmeno per sul tema del 100%. Mi aspetto, però, delle novità in tempi rapidi”.