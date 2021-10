Caos Barcellona, brutta scena tra due big blaugrana dopo il gol dell’Atletico

In casa Barcellona la tensione è ai livelli massimi. Una discussione in campo tra Pique e Busquets, durante la sfida contro l’Atletico Madrid, ne è la prova.

Lemar e Luis Suarez hanno deciso in un solo tempo, il primo, il destino di Atletico Madrid-Barcellona. I padroni di casa si sono imposti con un secco 2-0, che porta i blaugrana al nono posto in classifica con soli 12 punti accumulati in 7 partite. La tensione ragionevolmente, in campo, non è mancata.

Atletico Madrid-Barcellona, tensione in campo tra Pique e Busquets

Pique and Busquets got into it after they conceded 😳 pic.twitter.com/bQA90DfKKF — ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2021

Mentre Ronald Koeman è al centro dell’attenzione rispetto al futuro, poiché potrebbe essere sostituito qualora la situazione della squadra non migliorasse, i giocatori sono colori i quali scendono sul terreno di gioco e patiscono di più le pressioni. Un episodio che le telecamere della tv hanno catturato lo ha reso evidente.

C’è stato infatti, durante il match di questa sera, un momento di rabbioso che ha visto come protagonisti due emblemi del Barcellona nonché due capitani, ovvero Sergio Busquets e Gerard Pique. I due sono stati sorpresi a discutere dopo il gol di Lemar, poiché Busquets recriminava al difensore di aver perso la marcatura. A sua volta Pique gli ha risposto che l’errore è stato al centrocampo, dove sarebbe mancato il pressing. Uno scaricabarile che non ha fatto altro che favorire la buona riuscita della gara per l’Atleti e aumentare la tensione per il Barça.