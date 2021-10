“Un ectoplasma”: Juve, polemiche a fine primo tempo

I tifosi bianconeri non ci stanno e dicono la loro sui social: polemiche per gli errori commessi da Kean in Torino-Juve.

È da pochissimo ricominciata la sfida tra Torino e Juventus allo stadio Grande Torino. Ci sono state diverse occasioni da una parte e dall’altra ma nessuna delle due squadre è ancora riuscita a concretizzare per puntare a sbloccare il risultato. Nel corso del primo tempo, però, è scoppiata la polemica sui social da parte dei tifosi bianconeri contro Moise Kean.

Kean non finalizza e sbaglia in diverse occasioni: polemiche dei tifosi della Juve

Moise Kean è dunque il bersaglio principale dei tifosi della Juventus, per quanto ha fatto vedere nel corso del primo tempo contro il Torino. Arrabbiato con il suo compagno di squadra Adrien Rabiot per un passaggio impreciso nei suoi confronti, non ha però poi sfruttato al meglio le occasioni che sono capitate tra i sui piedi.

La prima occasione degna di nota, in cui ha commesso un grave errore, è arrivata nei primissimi minuti di gioco: con Federico Chiesa praticamente solo davanti alla porta avversaria, il centravanti bianconero ha preferito tirare in porta, fallendo però completamente l’occasione di portare la Juve in vantaggio. I tifosi non sono perciò contenti e la sua prestazione può essere così riassunta: “Kean poca grinta e poca cattiveria“, così come ha scritto un sostenitore juventino tramite il proprio profilo ‘Twitter’.

Nel complesso insufficienti.

Kean un ectoplasma.#ToroJuve — L'occhio di Okumi (@CharlesLydgate) October 2, 2021