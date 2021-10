Juventus, la rimonta scudetto è possibile: spunta il dato inequivocabile

La Juventus sta recuperando in campionato dopo tre vittore consecutive. C’è un dato che può alimentare le speranze di rimonta.

Dopo un inizio traumatico di campionato, con due punti in quattro partite, la Juventus ha cambiato marcia, riuscendo a vincere contro Spezia, Sampdoria e Torino nel Derby. I bianconeri non hanno entusiasmato dal punto di vista del gioco, ma sono riusciti a risalire posizioni in classifica.

La squadra di Allegri, con undici punti all’attivo, dista quattro punti dal quarto posto, occupato dalla Roma, e dieci punti dal Napoli capolista. In Champions League la Juventus sta andando alla grande con due vittorie contro il Malmoe e contro il Chelsea campione d’Europa.

La Juventus ha già tre punti in più rispetto alla grande rimonta effettuata nel 2015/16.

Come quanto riportato da ‘Sky Sport’, la Juventus ha tre punti in più rispetto all’annata 2015/16. Quell’anno bianconeri raccolsero otto punti nelle prime sette giornate. La stagione terminò con una grande rimonta da parte degli uomini di Allegri che riuscirono a vincere lo Scudetto con nove punti di vantaggio sul Napoli secondo.

La Juventus rimontò proprio il Napoli di Sarri, alla sua prima stagione sulla panchina partenopea, e fu decisivo lo scontro diretto vinto dai bianconeri in casa grazie ad un gol di Zaza, favorito dalla deviazione di Koulibaly, nei minuti finali. I tifosi bianconeri sperano che la propra squadra del cuore possa ripetere quell’impresa.