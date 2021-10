La Serie A torna su Sky: lo scenario per accontentare gli sponsor

A margine dell’Assemblea della Lega A si parlerà anche dei diritti tv e di DAZN: pressione degli sponsor e torna l’ipotesi Sky

Appuntamento oggi con l’assemblea della Lega A. Un incontro che non vede i diritti tv e il tema DAZN all’ordine del giorno, ma il tema sarà comunque affrontato dai presidenti delle venti società del massimo campionato. Un team che, ovviamente, sta molto a cuore alle società, soprattutto visti i problemi manifestati dalla piattaforma streaming nelle prime giornate di campionato. Difficoltà che hanno portato la stessa Lega a inviare una lettera per chiedere conto dei problemi e manifestare la propria preoccupazione. Preoccupazione che è anche degli sponsor che, come si legge sul ‘Corriere dello sport’, hanno fatto pressioni lamentando il fatto che le interruzioni del servizio ha portato ad una ridotta visibilità.

Serie A, sponsor preoccupati: pressioni per il ritorno di Sky?

In questo scenario, ipotizza lo stesso quotidiano romano, potrebbe inserirsi Sky. L’emittente satellitare ha inviato nei giorni scorsi una lettera alla Lega per sottolineare la mancata vendita dei diritti pay degli highlights, una decisione nella quale ha influito anche DAZN.

Ed allora, scrive ancora il ‘Corriere dello Sport’ “chissà che, proprio per venire incontro alle esigenze degli sponsor, ci possa essere un’apertura nei confronti della tv satellitare”.