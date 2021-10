Balotelli e Boateng protagonisti di un’esilarante diretta notturna

Balotelli e Boateng protagonista di una diretta notturna su Instagram: le battute dei due ex compagni di squadra

Uno è in Turchia, dove cerca di dimostrare di poter essere ancora un calciatore importante. L’altro in Germania, tornato a casa per chiudere la sua carriera. Insieme hanno condiviso la recente esperienza al Monza dello scorso anno, oltre ad aver giocato insieme al Milan. Mario Balotelli e Kevin-Prince Boateng sono stati protagonisti di una esilarante diretta su Instagram. I due calciatori hanno raccontato delle loro attuali squadre e non sono mancati i momenti scherzosi, tutti da ridere. Difficile, infatti, trattenere le risate quando Balotelli domanda a Boateng come si chiama la squadra in cui gioca ora. L’ex Fiorentina lo prende un po’ in giro dicendo: “Ho smesso, ora alleno”. Uno scherzo che non fa cadere in tranello Supermario.

Balotelli-Boateng, siparietto in diretta

Grandi risate anche quando Boateng ricorda i due gol segnati da Balotelli alla Germania. “Qua ti vogliono bene eh” dice il ghanese e l’attaccante quasi ci crede: “Ma davvero?”. Immediata però la risposta di Boateng: “Ma va là, gli hai segnato due gol” e giù risate.

Come quando il calciatore italiano rivela i commenti dei tifosi turchi ai suoi gol: “Più segno e più mi dicono come to Besiktas, come to Galatasaray. Basta gioca ad Anana”. E Boateng per chiudere ricorda: “Io giocavo nel Besiktas e mi dicevano come to Besiktas. Ehi fratello, gioco qua”.