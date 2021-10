Dopo Milan-Atletico, Cakir lo ha fatto di nuovo: tifosi infuriati

Dopo gli errori in Champions League tra Milan e Atletico Madrid, l’arbitro Cakir ci ricasca: tifosi infuriati in Germania-Romania

Continua ad essere un periodo complicato, per l’arbitro internazionale Cakir. Il turco era stato protagonista di una prestazione da cancellare, con una direzione di gara che ha fatto molto discutere, nella gara di Champions League tra Milan e Atletico Madrid.

E questa sera, è tornato a far discutere di sé, dopo alcuni errori nella direzione di Germania-Romania: errori che ormai confermano il periodo di grande flessione che sta attraversando l’esperto fischietto turco.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Pallone d’Oro, tra i 30 nominati una (bella) sorpresa e tanta Italia

Cakir ci casca di nuovo: rigore ‘inventato’, ma il VAR lo salva

Al 5′ di Germania-Romania, il rumeno Burca atterra nella propria area Werner: un contatto molto dubbio e del tutto fortuito, ma che Cakir punisce senza titubare con un calcio di rigore per i padroni di casa. Mentre la furia dei tifosi e della formazione ospite accerchiava l’arbitro turco, il VAR lo ha richiamato all’on-field-review per correggere quanto deciso.

Dopo essere corso allo schermo, le immagini hanno lasciato pochi dubbi: nessun contatto falloso per Burca su Werner e calcio di rigore revocato alla Germania. Stavolta è stato il VAR a salvare Cakir da una nuova figuraccia e a non pregiudicare il risultato di una gara pesante, come quella tra Germania e Romania. Gara che gli uomini di Flick hanno portato a casa, con un sudato 2-1.