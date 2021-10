Milan, finalmente la buona notizia che Pioli stava aspettando

Non ci sono solo infortuni o positività al Covid in casa Milan. Infatti, Ibrahimovic si è allenato con il resto del gruppo.

Dopo l’infortunio al polso sinistro di Maignan, che resterà fuori almeno un paio di mesi, e la positività al Covid-19 di Theo Hernandez, non è stata una settimana facile per il Milan. Maldini e Massara hanno preso subito a paramentro zero Antonio Mirante per ovviare all’infortunio del portiere francese.

I rossoneri sabato sera ritorneranno in campo contro il Verona di Tudor e vorrebbero conquistare, in attesa di Napoli-Torino di domenica, il primato in classifica. Il Milan avrà un fitto calendario tra campionato e Champions League e non può permettersi di perdere altri giocatori. Questo pomeriggio è arrivata un’ottima notizia per Pioli.

Milan, Ibrahimovic ha svolto l’allenamento con il gruppo

Come quanto riportato dal portale ‘goal.com’, Zlatan Ibrahimovic ha svolto l’intera seduta di allenamento di oggi insieme a tutto il resto del gruppo. Lo svedese è ritornato dopo l’infortunio al tendine d’Achille. In gruppo anche Calabria, che ha avuto qualche problema fisico con la Nazionale, e Krunic.

Ibrahimovic ha giocato solo uno spezzone contro la Lazio in questo inizio di stagione, dove ha anche segnato. Il ritorno dell’attaccante non può far che bene all’intero gruppo del Milan visto la sua importanza sia tattica che mentale. Il giocatore, molto probabilmente, partirà dalla panchina nel match contro il Verona.