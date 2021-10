Alle 15 spazio al primo match di questo weekend di Serie A, dopo la sosta delle nazionali. Si affrontano lo Spezia e la Salernitana.

Si torna in campo. Dopo lo stop legato alla sosta per le nazionali, la Serie A prende nuovamente il via cosi come i maggiori campionati europei. Tanti match importanti in programma, che daranno modo alla squadre di raccogliere punti importanti per cambiare il volto della classifica.

Da una parte c’è lo Spezia, che non vive un momento semplice. Penultima in classifica, la squadra di Thiago Motta ha necessariamente bisogno di punti per uscire fuori da un momento tremendamente complicato. Tutto verte, però, su quello che sarà stato il lavoro fatto dall’allenatore in queste due settimane, utile a correggere il tiro dopo tante incertezze in avvio di stagione.

Di fronte una Salernitana che, proprio prima della sosta, ha trovato il successo contro il Genoa, il primo di questo campionato. Tre punti che hanno regalato grande entusiasmo in tutto l’ambiente, con la squadra di Castori che proverà a ripetersi contro una diretta concorrente.

Spezia-Salernitana, le formazioni ufficiali