“É impresentabile”: Milan-Verona, tifosi furiosi sui social

I sostenitori del Milan si sfogano sui social contro Oliver Giroud, la cui prestazione contro il Verona è al di sotto delle aspettative: zero approccio con la porta avversaria.

La ripresa del campionato comincia difficilmente per il Milan. La squadra di Pioli, nel primo tempo del match casalingo contro il Verona, soccombe per 2 reti a 0 a causa dei gol di Caprari e Barak. Ciò che ha mandato su tutte le furie i tifosi è stato però l’atteggiamento della squadra e la poca propensione offensiva.

Milan sotto col Verona, i tifosi prendono di mira Giroud

Ma che fine ha fatto Giroud?#MilanVerona — Disagiavolo 🟥⬛🇮🇹 (@disagiavolo) October 16, 2021

Giroud svegliati o lascia il campo, sei impresentabile — angelovarv (@AngeloVarvara) October 16, 2021

Giroud è al momento un uomo in meno

A fine primo tempo dentro Zlatan o Leao — Milanista Economista 🔴⚫ (@milanecon) October 16, 2021

Nel mirino, come si nota dai tweet che circolano in rete, è finito soprattutto Olivier Giroud. Il calciatore francese è stato schierato titolare, al rientro dal coronavirus e dalla lombalgia, ma non è apparso affamato come il pubblico di casa si aspettava. Zero occasioni e quindi nessuna pericolosa da parte del centravanti, che non riesce a ribaltare lo svantaggio anche a causa dell’atteggiamento collettivo poco produttivo.

Prestazione di Giroud in netta contrapposizione con le sue dichiarazioni pubbliche più recenti, ovvero situazioni nelle quali aveva affermato di volersi caricare il peso della squadra sulle spalle e di avere ancora molto da dare insieme a Ibrahimovic, per raggiungere i piano ambiziosi progetti di gruppo. Proprio il rientro in campo dello svedese è quanto chiedono i sostenitori del Milan, dal quale si aspettano e credono di poter ottenere molto di più. Per il francese si allontana ancora una volta la possibilità di conquistare la piazza rossonera.