Salah può lasciare il Liverpool: la ‘colpa’ è della proposta del Real

Il Real Madrid è pronto a scatenarsi nel prossimo mercato ed avrebbe messo nel mirino la stella del Liverpool Momo Salah.

In vista della prossima stagione Florentino Perez è al lavoro per regalare ai tifosi del Real Madrid un calciomercato da sogno. Dopo i rumors riguardo Kylian Mbappe ed Erling Haaland e con Paul Pogba sempre nel mirino, i Blancos ora sembrano pronti a sferrare l’attacco per l’attaccante del Liverpool Mohammed Salah.

Secondo quanto riporta El Mundo Deportivo il Real sarebbe pronto a presentare una mega proposta per abbassare le pretese degli inglesi e arricchire la propria squadra di una nuova stella.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Real Madrid, pronto uno scambio per arrivare a Salah

Sono diverse sessioni di calciomercato che il Real insegue l’egiziano ex Fiorentina e Roma, ma il Liverpool vuole a tutti i costi trattenere la sua stella. Per fermare le resistenze dei Reds il Real sarebbe pronto ad offrire il cartellino del belga Eden Hazard più un grosso conguaglio.

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli ha già deciso la prima mossa del prossimo calciomercato estivo

Più volte in passato Salah ha espresso il proprio gradimento per lo storico club spagnolo e questa volta Perez è pronto a tutto per portarlo alla ‘Caja Blanca’.