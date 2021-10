Alle 15 spazio a tre match di questa domenica di Serie A. Scendono in campo alla Dacia Arena l’Udinese ed il Bologna.

Una Serie A che finalmente ha trovato il via dopo la sosta delle nazionali. Alla Dacia Arena si ritrovano Udinese e Bologna, due squadre che hanno avuto un avvio di campionato altalenante, anche se in momenti diversi. I bianconeri, ad esempio, in avvio di stagione sono riusciti addirittura a fermare la Juventus, l’ultima di Cristiano Ronaldo in Italia.

Dopo, però, la squadra di Gotti è andata incontro ad un cammino ricco di insidie. Nelle ultime quattro partite, la squadra friulana ha conquistato soltanto un punto, andando incontro a ben tre sconfitte consecutive. L’allarme è stato acceso, e cosi saranno anche i tifosi chiamati a dare il proprio supporto alla squadra bianconera.

Dall’altra parte c’è un Bologna che come al solito ritrova in Sinisa Mihajlovic il suo condottiero. E proprio l’allenatore serbo ha mostrato in diverse occasioni di avere le carte giuste per portare i felsinei lontano in classifica. Serve, però, grande concentrazione e soprattutto non andare incontro a debacle legate a proprio demeriti. E’ questo quello che chiede Mihajlovic, alta concentrazione e voglia di portare punti a casa.

