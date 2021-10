Rivoluzione FIFA: addio al classico videogame, cambierà tutto

Dal prossimo anno il famoso videogioco FIFA è pronto ad una totale rivoluzione: non solo il nome, ma tanti cambiamenti in arrivo.

Dopo tanti anni il mondo dei videogames è pronto ad una totale rivoluzione. Dopo l’uscita del videogioco FIFA 22 è stato annunciato che probabilmente dal prossimo anno Fifa cambierà nome. Il noto videogioco dirà fine alla collaborazione ludistica con la FIFA.

Come riporta Footyheadlines, a meno di clamorosi colpi di scena EA Sports rinominerà il suo videogioco in EA SPORTS FC. Ci sarà una vera e propria rivoluzione per quel che riguarda il più famoso videogioco di calcio al mondo.

Fifa, arriva la risposta ad EA

Il giorno dopo il rilascio del noto gioco la FIFA ha voluto rispondere ad EA Sports ed ha annunciato che in futuro è in programma la nascita di un nuovo videogioco. Anche per questo recentemente l’ente ha lanciato il marchio Fifae.

Attraverso un comunicato ufficiale la federazione ha affermato che ‘il futuro del gioco e degli eSport per gli stakeholder del calcio deve coinvolgere più di una parte che controlla e mantiene tutti i diritti’.