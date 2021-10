L’Assemblea di Lega e il caso DAZN: arriva finalmente la buona notizia

Tra disservizi, blackout e contestazioni: dall’Assemblea di Lega arriva finalmente una buona notizia per DAZN, il responso

Dopo un avvio di stagione complicato, arriva finalmente una buona notizia di DAZN. Negli ultimi mesi, il broadcaster principale della Serie A era stato messo sotto torchio su più fronti. In primis, gli abbonati hanno recriminato i numerosi disservizi riscontrati tra i diversi eventi. Poi, anche l’AgCom, la politica italiana e gli investitori pubblicitari hanno puntato l’indice contro la piattaforma internazionale.

Adesso, DAZN può finalmente sorridere. O quantomeno, ad essere un po’ più ottimista per il proprio futuro. Come si legge dalla nota diramata dalla Lega Serie A (oggi riunitasi in assemblea): “[…] sono intervenuti i rappresentanti di DAZN per illustrare alle società la metodologia di misurazione delle audience, in aumento in queste prime 7 giornate del 10% rispetto allo stesso periodo dell’ultima stagione confrontabile, quella pre-pandemia”.

DAZN, in aumento audience e ricavi pubblicitari: la nota dell’Assemblea di Lega

In poche parole, più audience e più ricavi pubblicitari dalla piattaforma DAZN: “Riscontri positivi anche sul fronte della raccolta pubblicitaria – continua il comunicato dell’Assemblea di Lega – Con l’AD di Publitalia, Stefano Sala, che ha confermato la crescita del numero di aziende investitrici e del volume di ricavi legato agli investimenti sul campionato di Serie A TIM, sempre in confronto con la stagione 2019-2020″.

Poi il passaggio sui diritti televisivi: “Per quanto riguarda i diritti audiovisivi nell’area Mena sarà cura dell’Amministratore Delegato della Lega Serie A conferire un mandato esplorativo, della durata di un mese e in via non esclusiva, a diversi licenziatari. Nel frattempo la Lega Serie A continuerà a trasmettere, unicamente in quest’area e in modalità free sul proprio canale YouTube, 5 incontri a giornata con telecronaca in arabo effettuata dall’IBC di Lissone”.