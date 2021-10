Follia Flamengo: i brasiliani vogliono giocare la Champions League

Il Flamengo ha un progetto per acquistare diversi club in Europa e non solo: l’obiettivo è arrivare in Champions League nel giro di otto anni

Un progetto che sa di rivoluzione. Il Flamengo vuole colonizzare l’Europa e non solo. Il club brasiliano ha un paio per raggiungere la Champions League nel giro di pochi anni. Follia? No, perché lo farebbe attraverso l’acquisto di altri club. Il progetto della società è stato illustrato dal vice presidente delle finanze Rodrigo Tostes ai microfoni di ‘Record’, testata sportiva portoghese. La prima squadra ad essere controllata dal Flamengo sarà infatti il Tondela.

Flamengo, il vicepresidente Tostes: “In otto anni vogliamo entrare in Champions League”

I brasiliani sono vicini ad acquistare il Tondela, formazione della massima serie portoghese per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. L’obiettivo è quello di completare l’acquisto prima della fine dell’anno. Tuttavia la società rossonera non vuole fermarsi qui perché ha un progetto molto più vasto, come spiegato da Rodrigo Tostes: “Questo è soltanto il primo passo perché vogliamo avere una squadra anche in Germania, Spagna, Francia, Cina, Stati Uniti e anche in Africa. Vogliamo raggiungere l’Europa League nel girone di tre o quattro anni e la Champions in otto”, ha continuato il vicepresidente del Flamengo.

Ha poi aggiunto altri dettagli: “Vogliamo portare il club nelle prime posizioni della classifica. E successivamente passeremo alla seconda fase del nostro progetto. Vogliamo sfruttare il brand Flamengo che ha 46 milioni di tifosi ma anche rispettare la tradizione del Tondela per non perdere il suo milione di appassionati. La scelta è ricaduta su di loro dopo aver analizzato otto società. Il Portogallo è il paese che ha registrato il più alto volume di trasferimenti internazionali al 2011 al 2020″.