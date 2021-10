“Sarebbe stato meglio”: Chiellini non ha perdonato Ronaldo, che stoccata

Chiellini, nel corso di un’intervista concessa a ‘Dazn’, ha attaccato frontalmente l’ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, ieri, è passato da peggiore in campo a salvatore della patria per il Manchester United. Il suo colpo di testa ha consentito ai Red Devils di completare la rimonta e battere l’Atalanta, passando in vetta nel girone. Il risveglio del portoghese non deve però essere stato dei migliori, visto il duro attacco che gli ha voluto lanciare Giorgio Chiellini attraverso un’intervista concessa a ‘Dazn’.

Juventus, Chiellini attacca Cristiano Ronaldo

Il capitano della Juventus ci è andato giù duro con il suo ex compagno di squadra, tornato in Inghilterra negli ultimi giorni di mercato. “È andato via il 28 agosto – ha detto Chiellini – per noi sarebbe stato meglio se fosse uscito prima. Qualcosa abbiamo pagato, un piccolo choc te lo crea e secondo me abbiamo pagato qualcosa proprio in termini di punti. Fosse andato via il primo agosto, avremmo avuto tempo per prepararci meglio”.

L’acquisto del 5 volte Pallone d’Oro ha finito con il condizionare, in maniera progressiva, lo stile di gioco della squadra. “Eravamo arrivati ad un punto del rapporto in cui Cristiano aveva bisogno di nuovi stimoli e di una squadra che giocasse per lui, perché quando trova una squadra del genere lui è decisivo. Lo sta dimostrando in questi mesi e lo ha dimostrato anche nei tre anni che è stato insieme a noi”. Parole dure quelle di Chiellini, che ora guarda con ottimismo al futuro. Cristiano Ronaldo, ormai, appartiene al passato.