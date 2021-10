L’esilarante regalo che Prime Video ha donato ad Allegri in diretta

Allegri ha ricevuto un insolito regalo nel post partita di Zenit-Juventus. Il tecnico rimane spiazzato e sorride ai microfoni di Prime Video.

Allegri è tornato. I ragazzi del tecnico toscano hanno portato a casa ancora una preziosa (ed un po’ insperata) vittoria, consolidando il primo posto nel girone di Champions. La Juventus è la capolista del Gruppo H, a bottino pieno con tre vittorie e addirittura zero gol incassati. Sei vittorie consecutive tra coppa e campionato, ma le ultime quattro sono nel segno del ‘corto muso’ più assoluto, tutte di misura, tutte 1-0. Dopo lo smarrimento iniziale, la Juventus ha ritrovato quella solidità peculiare del suo allenatore, sebbene sia ancora non convincente sul piano del gioco. E, sebbene negli ultimi minuti del match contro lo Zenit Max si sia imbestialito, ha trovato più di un motivo per sorridere al fischio finale.

Allegri, non solo la vittoria con lo Zenit: il curioso regalo da Prime Video

La Juventus di Max Allegri è a punteggio pieno con 9 punti nel Gruppo H. A seguire la Vecchia Signora, con 6 punti, c’è il Chelsea di Lukaku, che si è infortunato ieri sera.

I bianconeri vincono ma non convincono, del tutto, il proprio tecnico, come da lui stesso ammesso nel post-partita ai microfoni di Prime Video.

“Non abbiamo fatto una bella prestazione, siamo stati un po’ lenti e loro ci rallentavano il gioco. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente“

Non manca una una riflessione tecnica sui miglioramenti da dover portare nel breve termine.

“Si deve giocare di più sul due contro uno sugli esterni, lo abbiamo fatto in alcune situazioni. Bisognava fare meglio anche quando la palla arrivava tra le linee, dietro le spalle dei loro centrocampisti. Gli spazi erano stretti, però abbiam fatto un po’ di scelte sbagliate, sicuramente dobbiamo ancora migliorare”



Ad “allietare” la serata di Allegri, vittoria a parte, c’è stato un regalino offertogli in diretta durante l’intervista di Prime Video. Di cosa stiamo parlando? Una matrioska. Proprio così, la tipica bambolina di legno, in ‘onore’ del match giocato proprio in Russia. Come se non bastasse, il souvenir era decorato in modo da avere le sembianze di Allegri. L’allenatore, divertito, risponde alla domanda allegata al dono.

“La matrioska rappresenta la famiglia, lei è un po’ il capo-famiglia…”

“Voglio così bene ai miei giocatori che oggi non li ho nemmeno salutati perchè ero arrabbiato… Gli avrei voluto dire delle cose che dopo una vittoria non andavano bene”