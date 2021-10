Atalanta, allarme dall’infermeria in vista dell’Udinese

Suona l’allarme per Gasperini in vista della sfida tra Atalanta-Udinese. Il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con diversi infortunati, soprattutto per quel che riguarda la difesa: out anche Demiral

Gasperini dovrà correre ai ripari in vista della sfida contro l’Udinese soprattutto dopo i recenti ko in difesa. Out Toloi e stop anche per Demiral, uscito anzitempo dalla sfida di Champions League contro il Manchester United per un problema muscolare. Difficilmente il centrale turco sarà a disposizione del tecnico in occasione del match contro i friulani della 9^ giornata. Fuori anche Djimsiti, problema all’avambraccio: recupero fissato per metà novembre.

Toloi sarà sostituto da De Roon, arretrato nuovamente in posizione di centrale difensivo, mentre in caso di forfait di Demiral, sarà Lovato a prendere il posto dell’ex difensore della Juventus. Fermo ai box, come noto, anche Pessina: per il centrocampista della Nazionale previsti circa due mesi di stop, tempi di recupero da stabilire nel corso delle prossime settimane. Stesso discorso anche per Gosens, il quale potrebbe tornare in campo tra circa un mese o un mese e mezzo.

Atalanta-Udinese, le probabili formazioni e l’emergenza difensiva

Nessun particolare allarme per quel che riguarda la zona offensiva: come noto, Muriel e Zapata hanno recuperato totalmente già da diverse settimane e proveranno a trascinare i proprio compagni anche in vista delle prossime settimane. Per quel che riguarda la difesa, invece: Toloi sarà sostituito da De Roon, Lovato prenderà il posto di Demiral e Palomino quello di Djimsiti. Emergenza totale per Gasperini in vista della 9^ giornata. Ecco le probabili formazioni della sfida contro il friulani:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Lovato, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Beto, Deulofeu. All. Gotti