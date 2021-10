Meglio del previsto: la notizia che rincuora Spalletti

Sospiro di sollievo per Spalletti. L’infortunio di Manolas non è grave: arriva il comunicato del Napoli dopo la gara col Legia

Un infortunio senza conseguenze. Kostas Manolas tornerà presto in campo. Si temevano conseguenze peggiori dopo lo stop arrivato un’ora dopo la gara di Europa League vinta 3-0 al Maradona contro il Legia Varsavia. Il difensore greco era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 72′ e questa mattina ha sostenuto esami strumentali per avere un quadro più chiaro della situazione.

Con un comunicato ufficiale, il Napoli ha aggiornato la situazione del suo difensore: “Manolas, in seguito ad esami strumentali, ha riportato una lesione di basso grado del grande gluteo destro. Il difensore ha gia iniziato l’iter riabilitativo”.

Manolas vuole convincere Spalletti

Il greco tornerà presto in campo con l’obiettivo di riconquistare la fiducia di Spalletti. Dopo l’errore con la Juventus, quando ha consegnato palla a Morata invitandolo al gol del momentaneo vantaggio, l’ex centrale della Roma ha perso il posto da titolare. Lo ha ritrovato in Europa League ma è stato sfortunato dato che è stato costretto ad uscire sul più bello quando la partita era ancora ferma sullo zero a zero.

Al suo posto, da oltre un mese, sta giocando – e bene – Rrahmani. Il difensore ex Verona è l’alleato perfetto di Koulibaly, i due si completano e sarà difficile, per Manolas, ritrovare in breve tempo il posto da titolare. Ma lui vuole provarci e farà di tutto per riottenere la fiducia del suo allenatore.