“Non sono uno str…”: Mourinho scatenato sulla disfatta col Bodo

Dopo la sconfitta in Conference League contro il Bodo, Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Dopo la cocente sconfitta in Conference League contro il Bodo/Glimt, la Roma domani giocherà all’Olimpico contro il Napoli capolista. I giallorossi sono quarti in classifica con nove punti di distacco dai partenopei e con un punto di vantaggio sulle squadre che sono al quinto posto.

Non sono stati giorni facili per la sponda giallorossa del Tevere anche per le dichiarazioni di Mourinho nel post gara contro i norvegesi. Il tecnico portoghese è ritornato a parlare nella conferenza stampa di presentanzione della gara di domani: “Ci sono tante persone che sorridono di quello che ho fatto con la Roma“.

Roma, Mourinho: “Bodo? Voglio giocatori dello stesso livello, ma capisco la situazione”

Mourinho poi continua il suo intervento: “Chi dice che non sono contento dice una bugia. Voglio tutti giocatori dello stesso livello? Sì, ma non sono uno str…. e rispetto sia i Friedkin che Tiago Pinto che hanno ricevuto tanti errori in eredità. Accetto la situazione. Bodo? E’ un risultato che capita una volta nella vita, ma la colpa è solo mia”.

L’ex allenatore dell‘Inter ha poi terminato il suo intervento: “Ho scelto io di correre il rischio di far giocare una squadra che poteva perdere. Non credevo che potesse succedere un disastro così, ma la responsabilità resta mia. Perché ho preso quelle decisioni? Avevo paurea degli infortuni. Ho fatto male, la colpa è mia”.