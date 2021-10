Sky o DAZN? Dove vedere Bologna-Milan e gli anticipi della nona giornata

Si disputano tre anticipi della nona giornata di Serie A riflettori puntati sul match serale Bologna-Milan, dove vedere le partite in tv

Dopo i due anticipi di ieri, torna in campo la Serie A con altre tre gare della nona giornata. Riflettori puntati su Bologna-Milan, partita che chiederà il sabato del massimo campionato. Reduci dalla sconfitta in Champions che ha ridotto al lumicino le speranze di passaggio del turno, la squadra di Pioli cerca il riscatto al ‘Dall’Ara’. Fermi anche Rebic e Kessie, i rossoneri vincendo si porterebbero al primo posto, in attesa del Napoli impegnato domani sul difficile campo della Roma.

Il match serale vedrà Mihajlovic provare a fermare la corsa del Milan: il Bologna nelle ultime due gare ha collezionato quattro punti, vincendo contro la Lazio e pareggiando sul campo dell’Udinese. La partita, in programma alle 20.45, sarà visibile sia su DAZN che su Sky.

Serie A, dove vedere Bologna-Milan e gli altri anticipi

Prima di Bologna-Milan, spazio ad altre due sfide: alle 15 in campo Salernitana-Empoli, scontro salvezza che segna anche il debutto di Colantuono sulla panchina granata. La squadra campana deve vincere per risollevarsi dall’ultimo posto in classifica. I toscani arrivano da due sconfitte consecutive e sono a caccia anche loro di riscatto.

Alle 18 poi la sfida Sassuolo-Venezia, due squadre a sorpresa appaiate in classifica. Dionisi deve iniziare a fare punti, capitalizzando il buon gioco fin qui mostrato, mentre la squadra di Zanetti sta rispettando le attese e cerca punti utili in chiave salvezza. Entrambe le partite saranno visibile esclusivamente su DAZN.