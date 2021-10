“Assente per soldi”: Maradona Cup, in Argentina accusano il Napoli

A dicembre si giocherà la Maradona Cup: si sfideranno Barcellona e Boca Juniors, assente il Napoli messo sotto accusa in Argentina

Tra quattro giorni sarà il suo compleanno, tra un mese farà un anno dalla sua morte. Diego Armando Maradona ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del calcio. A lui è stato dedicato lo stadio di Napoli, a lui sarà intitolata una sfida che vedrà in campo Boca Juniors e Barcellona, due delle squadre che hanno potuto godere del suo infinito talento in campo.

La Maradona Cup è stata ufficializzata ieri e si disputerà il prossimo 14 dicembre in Arabia Saudita. Un appuntamento al quale non ci sarà il Napoli, squadra che ha segnato la carriera del Pibe de Oro. Un’assenza che ha destato sorpresa e per la quale una spiegazione arriva proprio dall’Argentina. E’ ‘Infobae’ a raccontare il motivo per il quale la società partenopea non sarà presente alla Maradona Cup e il motivo è legato ai soldi.

Maradona Cup, Napoli invitato: il no per una questione di soldi

Secondo quanto spiegato dal portale sudamericano, gli organizzatori della Maradona Cup, gli spagnoli della RG Consultant & Sport Solutions SL, avrebbero avuto un incontro con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, per invitare la società azzurra al torneo per ricordare il Pibe de Oro. Un invito però respinto dal patron del club partenopeo.

Come spiega ‘Infobae’, infatti, De Laurentiis avrebbe chiesto 5 milioni di euro netti per la partecipazione al torneo, oltre al pagamento delle spese di viaggio e pernottamento. Inoltre il Napoli avrebbe voluto anche una parte dei diritti televisivi. Una richiesta respinta dagli organizzatori che hanno, invece, trovato un accordo con Barcellona e Boca Juniors. Così la Maradona Cup sarà senza la squadra azzurra.