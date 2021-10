Il Milan non riesce a gioire: altro infortunio per Pioli

Assente Ballo-Touré dalla sfida tra Milan e Torino, dopo l’infortunio rimediato in campo contro il Bologna a causa del fallo di Soriano.

Il Milan è pronto per scendere in campo e affrontare il Torino. Un match che potrebbe significare molto in termini di classifica, perché i rossoneri sono a pari punti con il Napoli, che giovedì sera ospiterà in casa il Bologna. Tuttavia, Pioli dovrà nuovamente fronteggiare delle assenze.

Milan-Torino, Ballo-Touré assente tra i convocati per infortunio

Back in action already: the squad for #MilanTorino 📜💪

Si torna in campo: i rossoneri a disposizione per stasera 📜💪#SempreMilan #OPPOReno6Series @oppo pic.twitter.com/i7R5zeXglJ — AC Milan (@acmilan) October 26, 2021

Tra i convocati non c’è Fodè Ballo-Touré a causa di un infortunio. Il calciatore ha rimediato un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra. Il tutto è capitato in campo, durante il match contro il Bologna, per un intervento da parte di Soriano, che è poi stato espulso.

Nel frattempo c’è da evidenziare che il Milan è atteso da uno spettacolare San Siro. Per il match di campionato sono attesi circa 40.000 spettatori. In questo dato si legge innanzitutto la ripresa generale del paese, dopo i mesi peggiori della pandemia da coronavirus, ma anche l’entusiasmo verso la squadra di Pioli. Nonostante le difficoltà in Champions League, in campionato si segue una scia più che positiva e il progetto continua a mostrare margini di successo, che fanno sognare.