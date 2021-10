“Mancano tre partite”: Antonio Conte sta scaldando i motori

La panchina di Solskjaer al Manchester United è sempre più in bilico ed i Red Devils già hanno avuto i primi contatti con Antonio Conte.

Nell’ultimo match di campionato il Manchester United è crollato 0 a 5 contro il Liverpool davanti ai propri tifosi. La situazione per la squadra di Cristiano Ronaldo è tutt’altro che semplice e la panchina di Olè Gunnar Solskjaer è in forte bilico. L’ombra di Conte incombe, ma ciò nonostante il club inglese pare ancora intenzionato a dare un pò di fiducia all’attuale tecnico.

Secondo quanto riporta Sky Sport il club inglese darà a Solskjaer altre tre gare per riparare alle ultime sconfitte e gli incontri contro Tottenham, Atalanta e Manchester City saranno decisivi per il futuro del norvegese.

Manchester United, incombe la figura di Conte

In caso di esito negativo per le prossime sfide Antonio Conte è in pole position per la panchina del Manchester United. Il tecnico pugliese ha già avuto un incontro con la società britannica e sarebbe stato bloccato dal club.

Nel corso della sua carriera Conte ha sporadicamente accettato ‘squadre in corsa’ ma secondo alcune indiscrezioni l’ex Inter sarebbe molto allettato dall’allenare una squadra cosi ricca di campioni.