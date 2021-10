Milan, è arrivata l’ufficialità che tutti i tifosi aspettavano

Il tema rinnovi è sempre molto caldo in casa Milan. Negli ultimi minuti il club rossonero ha annunciato il rinnovo di Simon Kjaer.

Dopo gli addii di Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu la scorsa estate in casa Milan si è sempre molto attenti ai rinnovi di contratto. I due hanno lasciato il club a parametro zero ed in attesa di trovare l’accordo per il rinnovo di Kessie i rossoneri hanno trovato un importante accordo.

Il Milan ha infatti annunciato il rinnovo di contratto del difensore danese Simon Kjaer. Esperta pedina della squadra di Stefano Pioli, Kjaer è uno degli uomini che hanno maggiormente contribuito alla rinascita di questo club.

Milan, il comunicato del rinnovo di Kjaer

Il rinnovo di Simon Kjaer è senza dubbio un’ottima notizia per il club rossonero che potrà contare almeno per altre due stagioni di, non solo un ottimo giocatore, ma di un leader per lo spogliatoio milanista. Ecco il comunicato ufficiale del club:

“AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Simon Thorup Kjær fino al 30 giugno 2024. Simon, professionista esemplare in campo e fuori, capitano della Danimarca e inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2021, è arrivato in rossonero nel gennaio 2020, debuttando nella sfida di Coppa Italia contro la SPAL. Dopo 66 presenze e 1 gol, realizzato a Old Trafford contro il Manchester United, Kjær e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino”.