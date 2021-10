Il vergognoso episodio avvenuto prima di Lazio-Fiorentina

Ci sono stati alcuni cori razzisti indirizzati verso Duncan della Fiorentina prima del match dell’Olimpico contro la Lazio.

Da qualche minuto è cominciata la sfida tra Lazio e Fiorentina. E’ una partita molto importante per entrambe le squadre, visto che i viola hanno un solo punto di vantaggio sulla squadra di Sarri. I capitolini voglio rifarsi dopo la cocente sconfitta di domenica contro il Verona.

La Fiorentina arriva al match dell‘Olimpico dopo la vittoria netta contro il Cagliari al Franchi di domenica pomeriggio. I toscani possono staccare in classifica la Juventus, visto che ha perso oggi pomeriggio contro il Sassuolo per 1-2. Prima dell’inizio della gara di questa sera è successo un episodio veramente spiacevole.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cori razzisti per Duncan prima di Lazio-Fiorentina

Come quanto riportato da ‘Radio Bruno’, ci sono stati dei cori razzisti per Alfred Duncan che era impegnato nelle consuete interviste di inizio gara. Il gruppo di ‘tifosi’ era di circa sei/sette persone. Altro episodio di razzismo in questo inizio di campionato dopo i cori contro Maignan in Juventus-Milan e l’insulto a Koulibaly a termine della gara proprio tra la Fiorentina ed il Napoli.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Lazio-Fiorentina: segui la partita LIVE

Il difensore azzurro, su invito del sindaco di Firenze, Nardella, incontrerà la persona protogonista dello sgradevole episodio del Franchi di qualche settimana fa. Si attendono le possibili decisioni del Giudice Sportivo sull’episodio di questa sera all’Olimpico.