Juventus, Allegri e il ritorno della difesa a tre: il retroscena

Massimiliano Allegri potrebbe valutare il possibile ritorno della difesa a tre in vista del futuro. Lo stesso tecnico bianconero ha fatto capire che questa ipotesi tattica potrebbe ritrovare spazio nel proseguimento della stagione

Una rivelazione mascherata in vista del futuro. Nella scorsa conferenza stampa pre Inter-Juventus, Allegri ha rivelato che i bianconeri potrebbe valutare il possibile ritorno della difesa a tre solamente quando De Ligt avrà acquisito totalmente i meccanismi come centrale destro di difesa.

Un processo di crescita necessario per permettere al tecnico bianconeri di organizzare al meglio l’aspetto difensivo. Per il momento, quindi, ci sarà spazio per la conferma totale della linea difensiva a quattro, con De Ligt, Bonucci e Chiellini pronti ad alternarsi con frequenza. Più defilato Rugani, leggermente indietro nelle gerarchie di Allegri.

Juventus, il ritorno della difesa a tre può cambiare il ruolo di Chiesa

Qualora la Juventus dovesse decidere di affidarsi nuovamente alla difesa a tre, Cuadrado e Alex Sandro agiranno da esterni a tutta fascia, mentre Chiesa potrebbe essere dirottato in attacco al fianco di Dybala o Morata. Difficilmente l’ex Fiorentina agirà da quinto di centrocampo.

Un cambio modulo che Allegri potrebbe prendere in seria considerazione, ma che potrebbe adottare solamente in determinate partite e a seconda della difficoltà dell’avversario. La difesa a tre potrebbe concretamente ritorna di moda, ma prima De Ligt dovrà capirne totalmente i meccanismi.