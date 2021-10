Alle 20.45 spazio all’ultimo posticipo di questo turno infrasettimanale di Serie A. Allo Stadio Maradona si affrontano Napoli e Bologna.

Si chiude, cosi, la decima giornata di Serie A questo giovedì sera. Il turno infrasettimanale giocato in questi tre giorni ha detto tante cose, e stasera potrebbe alimentare ulteriormente il dibattito sul vertice della classifica. Il Napoli di Spalletti, insomma, insegue la vittorie per ritrovare il primo posto in concomitanza con il Milan, e dare anche una spinta a tutto l’ambiente dopo il pareggio contro la Roma.

Poche polemiche, a dire la verità, ma la consapevolezza che quello dell’Olimpico è stato di sicuro soltanto un incidente di percorso. Lo vuole dimostrare Spalletti, cosi come tutta la squadra partenopea.

Vero è, però, che l’avversario di stasera è tutt’altro che semplice da affrontare. Il Bologna di Mihajlovic, soprattutto dopo la sconfitta contro il Milan in nove uomini, ha dimostrato di avere il carattere necessario per vincere contro chiunque, anche le squadre più blasonate della Serie A. Ecco perchè anche stasera, i felsinei proveranno a dare tutto per espugnare il Maradona e portare punti a casa.

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Luciano Spalletti.



Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Mbaye, Dominguez, Svanberg, Vignato, Hickey; Orsolini, Barrow. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.