“Anche se gli hanno rubato l’auto…”: la battuta del vice Spalletti a Sky

Il vice di Spalletti Marco Domenichini ha commentato serenamente la netta vittoria del club azzurro sul Bologna in campionato.

Con Luciano Spalletti squalificato è stato il suo vice Marco Dominichini a commentare ai Sky Sport la vittoria e la buona prestazione del Napoli sul Bologna. Gli azzurri sono tornati in vetta, ovviamente alla pari con il Milan di Pioli. Parlando della squadra e del gruppo Dominichini ha commentato:

“Siamo stati bravi, faccio i complimenti a tutti i ragazzi per come hanno gestito la partita. Insigne ha siglato due grandi rigori, il Napoli è un gruppo sano e con grande qualità, tutti seguono il mister ed è fondamentale non avere gente scontenta”.

La battuta del vice Spalletti sul rapporto con la città di Napoli

Dominichini ha poi parlato anche dei singoli: “Ci sono calciatori che danno qualcosa in più, penso a Di Lorenzo che sta giocando sempre. La difesa è molto forte, ma è anche merito del centrocampo che copre ed aiuta tanto”.

Infine Dominichini ha concluso con una battuta sul rapporto tra il tecnico azzurro e Napoli: “Il rapporto tra Spalletti e Napoli è molto buono, oltre al fatto che gli hanno rubato l’auto (naturalmente ride), Spalletti si trova molto bene in città”.