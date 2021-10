Roma-Milan, il rigore fa discutere: Marelli non ha dubbi su Maresca

Roma-Milan, il rigore assegnato da Maresca fa esplodere la rabbia dei giallorossi: ai microfoni di DAZN, Luca Marelli fa chiarezza

Tra l’esultanza provocatoria di Zlatan Ibrahimovic e il clima rovente dell’Olimpico, Roma-Milan non è certo povera di occasioni. E soprattutto di polemiche. Non solo per alcuni fischi (giudicati inesistenti dal tifo giallorosso) dell’arbitro Maresca, ma anche e soprattutto per lo spauracchio di una sconfitta che complicherebbe molto i piani di alta classifica dei capitolini.

E ad aggiungere benzina sul fuoco, arriva persino il rigore assegnato dal direttore di gara napoletano, in favore dei rossoneri. Dopo un contatto molto dubbio tra Mancini e Ibrahimovic in area di rigore, Maresca ha optato per la massima punizione, confermando la propria decisione nonostante il richiamo dal VAR all’on-field-review.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Lascia il campo in anticipo: Mourinho una furia in Roma-Milan

Marelli sul rigore assegnato al Milan: “Maresca da apprezzare, ecco perché”

A fare chiarezza sul rigore assegnato al Milan, l’ex arbitro Luca Marelli ha così commentato la decisione di Maresca: “Parliamo di una dinamica molto al limite, ma il contatto c’è stato e può starci il fischio. La valutazione va lasciata al campo, l’on-field- review è stata molto forzata. Maresca è da apprezzare perché non si tratta di un chiaro ed evidente errore e la valutazione deve restare all’intuizione dell’arbitro”. Non ha dubbi, dunque, l’ex fischietto Marelli, che applaude ed incorona la decisione non semplice del suo ‘collega’.