Juve, l’ex attacca: “Lo scudetto è una follia, sei club meglio dei bianconeri”

Intervenuto in una discussione sulla lotta scudetto l’ex Juve Massimo Mauro ha criticato duramente la squadra di Allegri.

In casa Juve la situazione è più dura che mai e piovono critiche da tutte le parti per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. La sconfitta contro il Verona e le rispettive vittorie di Milan e Napoli hanno praticamente chiuso il ‘discorso scudetto’.

Attraverso i microfoni di Repubblica l’ex calciatore bianconero Massimo Mauro ha commentato la situazione della squadra bianconera, a quota 15 punti nelle prime 11 giornate di campionato. Una situazione terribile e tra i momenti peggiori della squadra torinese.

Juve, la sentenza di Mauro sulla lotta scudetto

L’ex calciatore ha dichiarato: “Guardando le squadre che sono avanti credo sia una follia dire che la Juve possa lottare per lo scudetto. Quando i bianconeri hanno vinto è stato solo per 1 a 0 e giocando male, in un torneo come la serie A chi gioca meglio vince”

Mauro ha poi proseguito con una sentenza ormai chiara: “Se la qualità del gioco è questa credo sia assurdo mettere la Juve davanti a Milan, Napoli, Inter, Roma, Lazio e Atalanta. Penso poi che attualmente Milan e Napoli sono di un altro pianeta”.