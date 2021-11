Eriksen, addio Inter: c’è una soluzione per tornare a giocare

Il futuro di Christian Eriksen appare ancora incerto: la possibile soluzione, per continuare a giocare, prevederebbe l’addio all’Inter.

Christian Eriksen, dopo il malore accusato in Euro2020 con la Danimarca, si è allontanato dalle luci della ribalta per concentrarsi esclusivamente sulle proprie condizioni fisiche e sul proprio futuro. A causa dell’aritmia cardiaca, i medici hanno dovuto impiantargli un defibrillatore sottocutaneo. Ciò non gli permetterebbe di continuare a giocare in Italia con l’Inter. Per questo motivo spunta l’ipotesi cessione, con destinazione Ajax.

Mercato Inter, il futuro di Eriksen potrebbe aprire all’ipotesi di cessione all’Ajax

Christian Eriksen, quindi, nelle sue attuali condizioni fisiche non potrebbe continuare a giocare in Italia. Formalmente resta ancora un giocatore dell’Inter. Il paese, però, dove giocare con il defibrillatore sottocutaneo è concesso è l’Olanda. Ecco quindi il motivo per cui sarebbe sputata, secondo il ‘Corriere dello Sport’, un’ipotesi di mercato che prevederebbe la partenza del trequartista.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, ci sarebbe in ballo l’ipotesi di una risoluzione del contratto per andare a tagliare l’ingaggio di 7,5 milioni di euro che il giocatore percepisce. Eriksen in questo modo potrebbe fare ritorno all’Ajax, dove ha giocato dal 2009 al 2013, passando anche per le giovanili del club.