Conte, esordio col Tottenham rimandato? Colpa della Brexit

L’esordio di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham rischia di saltare. E il motivo riguarda proprio la Brexit.

C’è tanto entusiasmo nel Tottenham per la prima di Antonio Conte. L’ex tecnico della Nazionale italiana, della Juve e dell’Inter, con cui ha recentemente vinto lo Scudetto, è chiamato a risollevare una squadra in palese difficoltà.

Dopo aver risolto tutti gli aspetti economici e dopo aver iniziato già a parlare di mercato, il Tottenham era già pronto a far esordire Conte nel match di stasera contro il Vitesse. La gara di Conference League sarebbe dovuta essere, nei piani degli Spurs, la prima del tecnico salentino sulla nuova panchina.

Peccato solo che tra il dire e il fare si sia messa in mezzo la Brexit. Da quando il Regno Unito ha formalizzato il suo divorzio dall’Unione Europea per tutti i lavoratori UE è tornato d’obbligo il permesso di lavoro. Nonostante la corsa contro il tempo tale permesso, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, non risulta essere ancora arrivato. Ecco che Conte rischia seriamente di dover rimandare il debutto.

Tottenham, Conte già al primo dentro o fuori

D’altronde il match di stasera, con o senza la presenza di Conte, è già di vitale importanza per il cammino europeo del Tottenham. In caso di pareggio o peggio di sconfitta contro il Vitesse, il cammino degli Spurs in Europa potrebbe rischiare di concludersi clamorosamente anzitempo.

Per la prima (resta da vedere se ufficiale o ufficiosa), l’ex tecnico dell’Inter schiererà dunque i migliori. Out Sessegnon e Gil, non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda il resto della rosa. Probabile però che Conte, per questo primo match, non passi subito al suo marchio di fabbrica, la difesa a tre, ma continui, almeno fino a quando non saranno assimilati gli automatismi, a giocare con la difesa a quattro.