Calhanoglu non ha convinto Inzaghi: spunta la nuova idea di mercato

L’impatto di Calhanoglu con la maglia dell’Inter non ha soddisfatto totalmente Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro potrebbe valutare nuove varianti tattiche con l’aiuto del mercato

L’Inter potrebbe piombare con forte decisione sul mercato per valutare l’acquisto di un nuovo centrocampista in vista della sessione di gennaio. La sensazione è che Calhanoglu non abbia soddisfatto totalmente le richieste tattiche di Inzaghi e non è escluso che l’Inter possa valutare un immediato ritorno sul mercato per rinforzare il centrocampo.

La possibile cessione di Eriksen all’Ajax e l’andamento altalenante di Vidal e Calhanoglu, potrebbe far sorgere nuovi punti interrogativo in casa nerazzurra. Occhio al vero obiettivo di Inzaghi, il quale avrebbe già puntato l’indice su Luis Alberto, in rotta con la Lazio di Sarri e pronto a dire sì alla corte del suo ex allenatore.

Calhanoglu-Inter, un matrimonio mai sbocciato? Spunta l’idea Luis Alberto

L’andamento poco convincente di Calhanoglu starebbe spingendo la società interista a valutare chiare opportunità sul mercato. Luis Alberto piace particolarmente a Inzaghi, ma serviranno circa 50 milioni di euro per convincere il club biancoceleste a privarsi del fantasista spagnolo.

Da escludere la possibile e immediato cessione di Calhanoglu. Il centrocampista turco resterà in maglia nerazzurra, ma dovrà cercare di convincere il suo allenatore e la dirigenza a puntare ancora su di lui anche in vista della prossima stagione. Il possibile arrivo di un nuovo centrocampista, potrebbe coincidere con la conferma di Calhanoglu e Vidal, ma con la possibile cessioni di uno tra Gagliardini, Sensi o Vecino.