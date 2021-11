Alle 20.45 spazio al primo anticipo di questo weekend di Serie A. Allo stadio Castellani scendono in campo Empoli e Genoa.

Si riparte. Dopo la settimana europea, la Serie A torna in campo per il 12esimo turno, che precederà una nuova sosta per le nazionali. I tifosi si preparano a godersi un weekend ricco di partite, in attesa di rivedere anche l’Italia di Roberto Mancini.

Si comincia con un match apparentemente soft, ma che in realtà mette in palio tre punti molto importanti per entrambe le squadre. Da una parte l’Empoli di Andreazzoli, squadra che ha fatto vedere tante buone cose in questa prima fase del campionato. Dopo la vittoria conquistata in casa del Sassuolo, i toscani vogliono dare continuità e ripetere anche tra le mura amiche, regalando cosi una gioia ai propri tifosi.

Di contro, però, c’è un Genoa che invece non se la passa benissimo. Il Grifone è praticamente a ridosso della zona retrocessione, e la vittoria manca addirittura dal 12 settembre. Un’eternità, praticamente, con otto partite senza vittoria, durante le quali i rossoblu hanno conquistato cinque pareggi e tre sconfitte. Serve invertire il trend il prima possibile.

Empoli-Genoa, le formazioni ufficiali