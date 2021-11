Inter, la telenovela rinnovi può finire oggi: firma e annuncio in arrivo

L’Inter ha trovato l’accordo con Barella per il rinnovo del contratto: il centrocampista resterà fino al 2026. Grana Brozovic.

L’Inter continua a blindare i propri gioielli. Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, il club nelle ultime ore ha trovato l’accordo anche con Nicolò Barella. L’annuncio è imminente e, stando a quanto riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbe arrivare già nella giornata odierna. Missione compiuta per l’amministratore delegato Beppe Marotta, che voleva chiudere la pratica prima del derby.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, trovato l’accordo con Barella

Al centrocampista, nel dettaglio, sarà garantito uno stipendio da 4.5 milioni (a salire con il passare delle stagione) fino al 2026. Probabile, inoltre, che gli venga consegnata anche la fascia di capitano ma di questo le parti torneranno a parlare nei prossimi mesi: tutto, infatti, dipenderà dal futuro di Samir Handanovic che l’Inter vorrebbe sostituire prendendo Andre Onana dell’Ajax. Conclusa la trattativa con Barella, ora Marotta dovrà cercare di convincere Marcelo Brozovic.

LEGGI ANCHE >>> Conte, subito scontro sul mercato con l’Inter: tre nomi in Serie A

Il suo contratto scade a giugno e fin qui il croato ha lanciato segnali contrastanti, posticipando i vari incontri in programma. L’Inter, dal canto suo, vorrebbe tenerlo ed ha messo sul piatto 5 milioni netti fino al 2025: un’offerta ritenuta troppo bassa dal croato, il quale ne chiede 7 per restare a Milano. La situazione ha attirato l’interesse del Newcastle, del Paris Saint Germain, dell’Atletico Madrid e del Tottenham di Antonio Conte. I rapporti tra le parti, al momento, sono freddi e la svolta, in un senso o nell’altro, arriverà nel corso del summit previsto nella prossima settimana. Fuori o dentro, a breve si saprà.