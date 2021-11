Il Cagliari sprofonda in classifica: Pasalic e Zapata fanno gioire Gasperini

Da pochi minuti è terminata la gara tra Cagliari ed Atalanta con il risultato di 1-2 a favore della squadra di Gasperini.

Il Cagliari incomincia meglio il mach, ma è l’Atalanta a passare in vantaggio all’8′ con Pasalic. Al 25′ c’è la super parata di Cragno sul tentativo di Zapata. Dopo appena due minuti i sardi pareggiano grazie alle rete siglata dal solito Joao Pedro. Zappacosta ci prova con tiro al 31′: pallone di poco fuori.

Il Cagliari ci prova, ma l’Atalanta porta a casa i tre punti con Zapata

A fine primo tempo la squadra di Gasperini ritorna in vantaggio grazie a Zapata, bravo ad aggirare Godin e a battere Cragno. Al primo minuto della seconda frazione di gara c’è l’occasione di Bellanova che manda alto da ottima posizione. Al 56′ Carboni colpisce Pasalic mentre prova a rilanciare e Piccinini concede il calcio di rigore per l‘Atalanta.

Il direttore torna sui suoi passi dopo aver rivisto l’azione al VAR. Al 67′ Marin è pericoloso con una conclusione che termina a lato. Al 76′ c’è un’altra ottima parata di Cragno, che respinge il tiro di Ilicic. Dopo cinque minuti, il portiere cagliaritano si ripete su Pasalic.

All’84’ Pavoletti ci prova di testa: palla di poco alta. Zappacosta sfiora il terzo gol per i nerazzurri a pochi minuti dal termine della gara. Vittoria sofferta, ma meritata per i nerazzurri. Sempre più in crisi il Cagliari di Mazzarri.

La classifica aggiornata

Napoli 31, Milan 31, Inter 24, Atalanta 22*, Roma 19, Lazio 18, Fiorentina*, Juventus* 18, Empoli 16*, Verona e Bologna 15, Torino* 14, Sassuolo 14, Udinese 11, Spezia* 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Genoa 9*, Salernitana 7, Cagliari 6*.

*una partita in più