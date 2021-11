DIRETTA Juventus-Fiorentina: segui la partita LIVE

Sta per iniziare Juventus-Fiorentina, match della dodicesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 18:00 fischio di inizio all’Allianz Stadium.

Tutto pronto all’Allianz Stadium di Torino per il fischio di inizio di Juventus-Fiorentina. Alle ore 18:00 partirà il match della dodicesima giornata di Serie A 2021/2022. I bianconeri di Massimiliano Allegri cercano di uscire dalla crisi in campionato. Reduci da due sconfitte consecutive contro Sassuolo ed Hellas Verona, i piemontesi cercano di battere i viola di Vincenzo Italiano. L’ex tecnico dello Spezia, però, non si fida e sa che “servirà una partita perfetta” per provare ad espugnare lo Stadium. Fari puntati su Dusan Vlahovic, obiettivo dichiarato della Juve di Andrea Agnelli.

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt; Alex Sandro, McKennie, Locatelli, Bernardeschi, Chiesa; Morata, Dybala. ALL.: Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Israel, Chiellini, Rugani, L. Pellegrini, Rabiot, Arthur, Bentancur, Kulusevski, Kaio Jorge, Cuadrado.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. ALL.: Italiano.

A disposizione: Rosati, Venuti, Terzic, Nastasic, Igor, Benassi, Amrabat, Maleh, Castrovilli, Egharevba, Cerofolini.