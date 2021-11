Inter, dal dischetto troppi errori: Inzaghi punzecchia i suoi

Dopo il rigore fallito da Lautaro Martinez, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto per chiarire le gerarchie, con una piccola frecciatina ai suoi.

Finisce 1-1 il derby di Milano tra Milan e Inter. I nerazzurri passano in vantaggio dagli undici metri con Calhanoglu (con tanto di esultanza polemica dell’ex), ma poi si fanno raggiungere a causa dell’autogol di De Vrij.

L’Inter però avrebbe anche una nuova occasione, sempre dagli undici metri. Stavolta, invece di Calhanoglu sul dischetto di presenta Lautaro Martinez. Risultato: rigore sbagliato. Naturale quindi che nel post partita una delle domande dei colleghi di Dazn al tecnico Simone Inzaghi è stata sulle gerarchie dagli undici metri.

Simone Inzaghi è stato chiaro: “I nostri rigoristi sono Lautaro e Calhanoglu , poi c’è anche Perisic che è bravo e sa batterli. Certo con dei rigori segnati sicuramente avremmo dei punti in più che sarebbero molto importanti. Ma sappiamo che in quei momenti contano molto le sensazioni”

Inzaghi è deluso: “Bicchiere mezzo vuoto”

Il tecnico dell’Inter ha poi espresso un parere abbastanza chiaro sul match: “Bicchiere mezzo vuoto”. Per Inzaghi i suoi avrebbero meritato la vittoria per intensità e mole di occasioni create. Anche se nel finale qualche brivido di troppo c’è stato.

Poi il discorso inevitabilmente si sposta sulla lotta Scudetto, con l’Inter che dopo il Milan affronterà l’altra capolista il Napoli, oggi fermato in casa dal Verona. Inzaghi però non ha alcuna intenzione di fasciarsi la testa: “Noi dobbiamo solamente cercare di recuperare forze ed energie. Ci aspetta un match non facile. Milan e Napoli hanno un ritmo incredibile ma siamo lì, c’è tempo e margine.”