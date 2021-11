Serie A, balla un’altra panchina: si prepara il grande ritorno

Si cambia ancora in Serie A. Il ko contro il Bologna rende la panchina di D’Aversa traballante. Le alternative per la Sampdoria sono due ex che a Genova hanno fatto bene.

Il momento no della Sampdoria continua. Il club blucerchiato, reduce dalla sconfitta contro il Bologna, è attualmente al terzultimo posto in classifica. Una piena zona retrocessione che non rispecchia le ambizioni del club e il valore della rosa.

Naturale quindi che il primo imputato, come sempre, sia il tecnico. Per questo Roberto D’Aversa sta vivendo ore sulla graticola. La sua panchina risulta essere sempre più in bilico e ormai solo una clamorosa fiducia confermata da parte del patron Massimo Ferrero potrebbe cambiare un destino già scritto.

Tutto nelle mani del patron quindi, il quale nella giornata di oggi tornerà da Dubai e deciderà il futuro della panchina. Con D’Aversa che sembra pronto a fare le valigie e a lasciare il Luigi Ferraris.

Serie A, la Samp cambia: per la panchina pensa a due ex

Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, sarebbero due i nomi pronti in caso di esonero di D’Aversa. Il primo nome, quello più caldo, è Marco Giampaolo. Già tecnico della Sampdoria dal 2016 al 2019, Giampaolo ritornerebbe a Genova dopo alcune esperienze non proprio positive. Il ritorno in una piazza che l’ha visto esprimere un buon calcio potrebbe essere un toccasana per la sua carriera.

L’altro nome caldo, qualora il piano A Giampaolo non dovesse concretizzarsi, è invece Beppe Iachini. Anche per lui si tratterebbe di un ritorno, avendo allenato i blucerchiati in Serie B nel 2011. Anno in cui centrò la promozione ai play-off.